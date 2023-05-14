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14.05.2023  07:30   

14 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.

мати й дитина

День матері – це міжнародне свято. Цього дня прийнято вітати всіх мам, а також жінок, які очікують на появу малюків. Діти дарують листівки та вироби, які самі зробили, читають вірші, співають пісні чи готують сніданки. Але найголовніше - це увага, любов та турбота дитини.

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День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни — день пам'яті, що відзначається в Україні 14 травня. За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи і Героїзму «Яд Вашем», в Україні таких людей 2673.

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14 травня свято відзначають фрілансери. Якщо спочатку заробіток в інтернеті вважався заняттям для підлітків, які бажають підзаробити грошима на кишенькові витрати, то сьогодні дорослі люди – професіонали своєї справи – з гордістю кажуть, що фріланс – це стиль життя.

Цікавий момент: термін фрілансер вперше вживається Вальтером Скоттом у романі «Айвенго» для опису «середньовічного найманого воїна».

Також цього дня

У 1627 році народився Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.

1796 – англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічного Джеймса Фіпса.

1853 – у США запатентували згущене молоко.
 
1856 – Чарльз Дарвін приступив до здійснення підступного плану щодо перетворення людського минулого на мавпяння, розпочавши роботу над «Походженням видів».
 
1862 – швейцарський годинникар Адольф Ніколь винайшов хронограф.
 
1871 – народився Василь Стефаник, український письменник.

1878 – назва «вазелін» була запатентована як торгова марка.

1899 - помер Ларс Фредрік Нільсон, шведський хімік, який відкрив в 1879 хімічний елемент скандій, атомна вага і властивості якого відповідали передбаченому в 1870 Д. І. Менделєєвим екабору.

1900 – у Парижі відкрилися ІІ Олімпійські ігри. У них уперше взяли участь жінки. Першою чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер.
 
1905 – на Малаховому кургані у Севастополі відкрилася панорама «Оборона Севастополя» художника Ф.А. Рубо.

1908 - Вілбур Райт взяв на борт першого у світі пасажира аероплана - Чарльза У. Фернаса і здійснив політ на 600 метрів, що тривав 28,6 секунди.
 
1944 – народився Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер та сценарист.

1948 – проголошення незалежності держави Ізраїль.
 
1954 – у Гаазі державами, що входять до ООН, прийнято Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

1961 – народився Тім Рот, англійський та американський кіноактор.
 
1969 – народилася Кейт Бланшетт, австралійсько-американська актриса («Єлизавета», «Таланливий містер Ріплі», «Володар кілець»).

1975 – у швейцарському Базелі «Динамо» (Київ) уперше вибороло футбольний Кубок Кубків.

1975 – народився Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи».

1984 – народився Марк Цукерберг, засновник та генеральний директор соціальної мережі Facebook.

1993 – створено економічну спілку СНД.
 
2009 – запущено на орбіту телескоп «Гершель», названий на честь британського астронома Вільяма Гершеля.

Іменини відзначають: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Марк, Тамара.


Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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