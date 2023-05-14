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14.05.2023  18:21   Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени виграли Кубок України з карате

Успішні для харківських спортсменів змагання пройшли у Києві.

Виграли Кубок України з карате харківські спортсмени

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні Харківської загальноосвітньої школи  №160 в Немишлянському районі взяли участь у Кубку України з карате, який проходив у Києві. У підсумку, Єгор Козлов посів друге місце, а Святослав Васильцов став бронзовим призером.

Виграли Кубок України з карате харківські спортсмени

Виграли Кубок України з карате харківські спортсмени

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків
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