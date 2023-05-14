Харківські спортсмени виграли Кубок України з карате

Успішні для харківських спортсменів змагання пройшли у Києві.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні Харківської загальноосвітньої школи №160 в Немишлянському районі взяли участь у Кубку України з карате, який проходив у Києві. У підсумку, Єгор Козлов посів друге місце, а Святослав Васильцов став бронзовим призером.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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