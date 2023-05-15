15.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 15 травня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+18°C (відчувається як +13°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+17°C (відчувається як +19°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 15 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталася одинадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,99. Такі спалахи практично не впливають на Землю. Народні прикмети

Цього дня починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним".

Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо – на прибуток".

Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.

Якщо зацвіла черемха, то найближчі два тижні буде похолодання.

Ясне небо на сході сонця обіцяє дощове літо.



