Прогноз погоди у Харкові на понеділок, 15 травня

У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
У понеділок, 15 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталася одинадцять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,99. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Цього дня починають співати солов'ї, тому його називають "Солов'їним".
Якщо соловей співав заливисто, значить "весна пішла на спад, а літо – на прибуток".
Якщо соловей заспівав на голі дерева, бути неврожаю плодів у садах.
Якщо зацвіла черемха, то найближчі два тижні буде похолодання.
Ясне небо на сході сонця обіцяє дощове літо.
Вам можуть зробити привабливу пропозицію, яка обіцяє виявитися перспективною та прибутковою. А ось у плані здоров'я будьте обережнішими.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
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