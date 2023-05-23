Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
У вівторок, 23 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Якщо птахи співають до світанку, то вдень йтиме дощ.
Дощ цього дня сповіщає про негоду влітку.
Холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур.
Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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