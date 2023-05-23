23.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 88%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 33%. Температура повітря +19°...+21°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 63%. Температура повітря +18°...+17°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 77%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 23 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними. Народні прикмети

Якщо птахи співають до світанку, то вдень йтиме дощ.

Дощ цього дня сповіщає про негоду влітку.

Холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур.



