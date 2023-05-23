23.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Озирніться навколо: чужі інтриги або таємні ходи, про які ви не підозрювали, сьогодні можуть стати для вас очевидними, а попереджений – значить озброєний.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен, вирішуючи будь-яке питання, буде схожим на сороконіжку, яку запитали, з якої ноги вона починає йти! Так само як сороконіжка, задумавшись, заплуталася в кінцівках, так і Овен ризикує заблукати в лабіринті своїх думок. Що ж, поняття «думати» та «ускладнювати» знаходяться на різних полюсах. Перше завжди корисно, а ось друге Овен готовий продемонструвати у всій красі, викликаючи невдоволення оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцеві уважно слухати, що відбувається довкола: оточуючі говоритимуть важливі речі. День надає Тельцеві шанс зібрати інформацію з якогось питання, почути цінну пораду або відмінну ідею. Надалі все це може стати у нагоді, тому Тельцю не варто відволікати увагу оточуючих на себе. Навпаки, будьте самі уважні: навчайтеся, слухайте, запам'ятовуйте.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо Близнюки захочуть справити враження на оточуючих, їх головним козирем має стати інтелект. Неважливо, про якого співрозмовника йдеться, – про начальника, кохану людину, випадкового попутника чи кращого друга: у будь-яких колах будуть затребувані теми, далекі від світської балаканини. Політика, економіка, філософія, математика – будь-які науки, які допоможуть Близнюкам блиснути розумом, їм рекомендується терміново освіжити у пам'яті, згадавши шкільні роки.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак буде налаштований третювати своїх близьких, змушуючи їх займатися благоустроєм особистого простору: кухні, дачі, робочого кабінету… Нічого не поробиш – йому на думку прийде маса блискучих ідей щодо цього, які вимагатимуть свого втілення. Щодо дрібних проектів, на кшталт генерального прибирання чи покупок предметів побуту, то це ще не біда. Головне, щоб Рак нашвидкуруч не затіяв велику перестановку меблів чи навіть ремонт!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Вся енергія Лева ризикує піти у розмови, що відкривають перед ним таємниці Всесвіту. День схиляє його до інтелектуальних бесід на найсерйозніші та абстрактні теми, на кшталт людської психіки, духовного розвитку, секретів світобудови, походження снігової людини… Можливо, Лев зустріне людей, з якими зможе на ці теми досхочу поговорити. Головне, кручена у хмарах, не втратити ґрунт під ногами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Діві прокинеться фінансист! Її мозок працюватиме чітко, жонглюючи цифрами та фактами. Якщо Діва присвятить цей день думкам про те, як покращити матеріальне становище, вона зробить світ чудовий план, який допоможе їй непогано заробити. Втім, не менш ефективними будуть проекти того, як Діві створити навколо себе атмосферу комфорту. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Діві не помилитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези у всіх сферах життя, у тому числі й у спілкуванні, спиратимуться на логіку, а не на почуття. Замість того, щоб гадати, що діється в душах людей, вони захочуть дізнатися про це точно за допомогою розмов або навіть запитань у лоба. Втім, і самі Терези не таїтимуть від оточуючих свої думки та наміри, докладно пояснюючи, чого вони хочуть. Така практика виявиться ефективною: Терезам буде супроводжувати успіх.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон із задоволенням відчує себе гвинтиком у чужому механізмі – якщо тільки цей механізм добре налагоджений і не скрипить. Він буде здатний добре працювати в команді або під чиїмось початком, головне, щоб Скорпіон чітко знав, що він робить і для чого. Тільки зрозумівши до кінця логіку процесу і свою роль, Скорпіон буде готовий здійснювати те, що задумано іншими. Ну, а якщо оточуючі не визнають за потрібне посвячувати Скорпіона у всі деталі, їм же гірше – доведеться все робити самим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцеві зосередитися на створенні інтелектуальних зв'язків із людьми. Спочатку будь-яке спілкування будується за принципом симпатії-антипатії, проте для більш глибоких відносин лише симпатій мало, необхідно знайти загальні теми та інтереси. Саме до такого «просунутого» спілкування у сфері логіки, а не почуттів, день і схиляє Стрільця, закликаючи його вивести свої стосунки з кимось на якісно новий рівень.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг здатний все у своєму житті акуратно розкласти по поличках! Спонтанність гарна не завжди, найчастіше запорука успішної справи – це план, що враховує найдрібніші деталі. Саме до побудови таких планів зірки схиляють Козерога, згідно з приказкою «Сім разів відміряй». Не важливо, про що йдеться, – про велику подію в його житті, дієті, відпустці чи вечірці. Спланувавши будь-яку дію заздалегідь, Козеріг прирече його на успіх!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У розмовах Водолій раз у раз може виявляти розсіяність або втрачати нитку бесіди, і все через те, що співрозмовники будуть змушувати його нудьгувати! Звичайні побутові теми чи світські плітки набили оскому, а по-справжньому розумного співрозмовника треба знайти. Зірки радять Водолію вибратися кудись, де має шанс зустрітися і поговорити з цікавими, знаючими людьми. Така розмова потрібна Водолію, як ковток свіжого повітря!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Навіть якщо Риби не дуже люблять інтелектуальні дискусії, вони можуть зробити виняток із правил. Причому, чим гаряча суперечка вийде, тим краще! В ідеалі Риби хотіли б зустрітися з супротивником, з яким їх погляди повністю протилежні, а якщо ні – вони готові спровокувати співрозмовника на суперечку. Мета цього проста: Риби настільки впевнені у своїй інтелектуальній перевагі, що не проти продемонструвати його всім навколо.



