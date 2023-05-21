    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Рецепт смачного лимонного пудингу
21.05.2023  21:35   Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного лимонного пудингу

Освіжаючий лимонний десерт буде легким доповненням до улюбленого напою, передає РЕДПОСТ .

Рецепт смачного лимонного пудингу

Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:

  • 480 мл густих вершків;
  • 120 г крем-сиру;
  • 130 г цукрового піску;
  • 1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри (з 2 великих лимонів);
  • 100 мл свіжого лимонного соку (від 2 до 3 великих лимонів);
  • фрукти та ягоди для подачі.
 

Крок 1

У середній каструлі на середньому вогні змішайте густі вершки, цукор та цедру лимона. Доведіть суміш до слабкого кипіння та кип'ятіть протягом 1 хвилини, періодично помішуючи.

Крок 2

Підтримуйте стійке кипіння, регулюючи температуру при необхідності, і готуйте, даючи вершкам трохи випаруватися ще 2 хвилини.

Крок 3

Зніміть з вогню та додайте лимонний сік. Процідити через дрібне сито у велику мірну чашку з носиком.

Крок 4

Розлийте суміш по шести формах (1 чашка/240 мл) або склянкам/чайним чашкам. Охолодіть, не накриваючи кришкою, на 2-3 години або на ніч. При подачі прикрасьте фруктами та ягодами.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати домашню колу з цикорію та сиропу.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Кулінарні рецепти Рецепт смачних булочок з апельсиновою глазур'ю 29.04 Кулінарні рецепти Рецепт салату з копченою фореллю та картопляними чіпсами 08.04 Кулінарні рецепти Смачні мафіни з сиром та зеленою цибулею
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 