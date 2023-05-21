21.05.2023 21:35 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачного лимонного пудингу

Освіжаючий лимонний десерт буде легким доповненням до улюбленого напою, передає РЕДПОСТ .

Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:

480 мл густих вершків;

120 г крем-сиру;

130 г цукрового піску;

1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри (з 2 великих лимонів);

100 мл свіжого лимонного соку (від 2 до 3 великих лимонів);

фрукти та ягоди для подачі.

Крок 1

У середній каструлі на середньому вогні змішайте густі вершки, цукор та цедру лимона. Доведіть суміш до слабкого кипіння та кип'ятіть протягом 1 хвилини, періодично помішуючи.

Крок 2

Підтримуйте стійке кипіння, регулюючи температуру при необхідності, і готуйте, даючи вершкам трохи випаруватися ще 2 хвилини.

Крок 3

Зніміть з вогню та додайте лимонний сік. Процідити через дрібне сито у велику мірну чашку з носиком.

Крок 4

Розлийте суміш по шести формах (1 чашка/240 мл) або склянкам/чайним чашкам. Охолодіть, не накриваючи кришкою, на 2-3 години або на ніч. При подачі прикрасьте фруктами та ягодами.



