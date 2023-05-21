21.05.2023 21:35 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачного лимонного пудингу
Освіжаючий лимонний десерт буде легким доповненням до улюбленого напою, передає РЕДПОСТ .
Для приготування десерту знадобляться такі інгредієнти:
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480 мл густих вершків;
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120 г крем-сиру;
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130 г цукрового піску;
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1 столова ложка дрібно натертої лимонної цедри (з 2 великих лимонів);
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100 мл свіжого лимонного соку (від 2 до 3 великих лимонів);
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фрукти та ягоди для подачі.
Крок 1
У середній каструлі на середньому вогні змішайте густі вершки, цукор та цедру лимона. Доведіть суміш до слабкого кипіння та кип'ятіть протягом 1 хвилини, періодично помішуючи.
Крок 2
Підтримуйте стійке кипіння, регулюючи температуру при необхідності, і готуйте, даючи вершкам трохи випаруватися ще 2 хвилини.
Крок 3
Зніміть з вогню та додайте лимонний сік. Процідити через дрібне сито у велику мірну чашку з носиком.
Крок 4
Розлийте суміш по шести формах (1 чашка/240 мл) або склянкам/чайним чашкам. Охолодіть, не накриваючи кришкою, на 2-3 години або на ніч. При подачі прикрасьте фруктами та ягодами.
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