Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

22.05.2023 06:00 Рита Парфенова

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

У понеділок, 22 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися сімнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М8,55.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,55 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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