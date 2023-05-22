Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
У понеділок, 22 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися сімнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М8,55.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,55 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Дощовий день обіцяє урожай грибів.
Червоне небо – ввечері віщ.
День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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