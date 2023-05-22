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22.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 травня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +13°...+19°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно, ймовірність опадів 17%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 20%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер  східний, 5 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 22 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися сімнадцять спалахів класу С і чотири спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М8,55.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,55 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Народні прикмети

Дощовий день обіцяє урожай грибів.
Червоне небо – ввечері віщ.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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