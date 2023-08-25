У Харкові пройшла акція «Сильна і вільна» (фото)

25.08.2023 17:04 Василь Голосний

На одній із станцій харківського метрополітену всі бажаючі могли отримати магнітики з символікою України.

25 серпня у вестибюлі на станції «Майдан Конституції» харків’яни доєдналися до міської акції та відкрити для себе “Сильну і Вільну” Україну.

Акція присвячена святкуванню Дня прапора та Дня Незалежності України.

У вестибюлі станції метро “Майдан Конституція” встановили банер із зображенням України, закритий 840 жовтими та блакитними тематичними магнітами з мотиваційні патріотичні гаслами: “603 700 км свободи, сміливості та незалежності”, “Україна починається з тебе”, “Харків — залізлбетон” “Україна — це сила та відвага” , “Сердця українців б’ються в ритмі ЗСУ” та інш..

Учасники акції забирали собі на згадку магніт, тим самим символічно відкриваючи Сильну і Вільну Україну, повідомляє РЕДПОСТ

Всім, хто долучився до акції, свою творчість дарувала солістка Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю, бандуристка Людмила Авдимирець

Олександр Власенко, директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради зазначив, що сьогодні Україна ціною життя своїх громадян — українських захисників, добровольців та волонтерів, виборює свободу та відстоює територіальну цілістність, тому для виконавчих органів одним із пріоритетних напрямків є національно-патріотичне виховання молоді, як однєї з головних складових національної безпеки нашої держави.

Тому акція проводиться з метою підвищення поваги молоді, дітей та їх батьків до державних символів України і формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Акція організована Управлінням у справах сімʼї та молоді Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, комунальним закладом «Харківський міський центр дозвілля молоді», Молодіжною радою при Харківському міському голові за підтримки Харківської обласної організації профспілки освіти та науки україни та Громадської організації “Надихай”.