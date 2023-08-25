Урочисті заходи пройшли у місті-побратимі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, у у місті Лілль пройшли заходи з нагоди 32-ї річниці Незалежності України та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників,
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День чудово підходить для самостійних проектів, а також ситуацій у стилі «сім разів відріж», де треба діяти без зайвих церемоній, рішуче та чітко.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
25 серпня для багатьох може стати знаковим, якщо вони наслідуватимуть назву свята: День «Поцілуємося і помиримося», або День примирливого поцілунку.
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