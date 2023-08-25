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25.08.2023  16:33   Дмитро Колонєй

У місті Лілль відзначили День Незалежності України та День міста Харкова

Урочисті заходи пройшли у місті-побратимі Харкова.

Відзначили День Незалежності України та День міста Харкова у місті Лілль

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, у у місті Лілль пройшли заходи з нагоди 32-ї річниці Незалежності України та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників,

церемонія покладання квітів на Харківському мості, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув та постраждав під час повномасштабного вторгнення в Україну. 
 
Відзначили День Незалежності України та День міста Харкова у місті Лілль
 
«80-ті роковини визволення Харкова від нацистів. Сумний резонанс із сьогоднішнім днем... Ми вітаємо хоробрість українців, які захищають свою країну, всім серцем залишаємося з вами та рішуче засуджуємо дії Росії!» - зазначила мер Лілля Мартін Обрі.
 
Загалом протягом війни у Ліллі та Лілльській метрополії було прийнято 975 біженців з України. Водночас 700 сімей запропонували свої домівки для проживання. На сьогодні 20% переселенців залишили Лілльську метрополію. Одночасно з вирішенням питання пошуку роботи для переселенців мерія міста організувала курси з вивчення французької мови.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Оксфорді урочисто підняли український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  співробітництво, день незалежності, харків
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