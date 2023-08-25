25.08.2023 16:33 Дмитро Колонєй

У місті Лілль відзначили День Незалежності України та День міста Харкова

Урочисті заходи пройшли у місті-побратимі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент міжнародного співробітництва, у у місті Лілль пройшли заходи з нагоди 32-ї річниці Незалежності України та 80-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників, церемонія покладання квітів на Харківському мості, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув та постраждав під час повномасштабного вторгнення в Україну.

«80-ті роковини визволення Харкова від нацистів. Сумний резонанс із сьогоднішнім днем... Ми вітаємо хоробрість українців, які захищають свою країну, всім серцем залишаємося з вами та рішуче засуджуємо дії Росії!» - зазначила мер Лілля Мартін Обрі.

Загалом протягом війни у Ліллі та Лілльській метрополії було прийнято 975 біженців з України. Водночас 700 сімей запропонували свої домівки для проживання. На сьогодні 20% переселенців залишили Лілльську метрополію. Одночасно з вирішенням питання пошуку роботи для переселенців мерія міста організувала курси з вивчення французької мови.