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25.08.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційних ударів по двум населеним пунктам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини:  Гатище, Вовчанськ, Синельникове.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населених пункта Харківської області:  Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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