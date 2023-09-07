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07.09.2023  09:46   Рита Парфенова

Через ворожі обстріли Харківської області пошкоджені будинки, сталися пожежі

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА.

Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.

У с. Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу з гелікоптера с. Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі.

У с. Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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