07.09.2023 09:46 Рита Парфенова

Через ворожі обстріли Харківської області пошкоджені будинки, сталися пожежі

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи бойові гелікоптери обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА.



Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера смт Козача Лопань Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.



У с. Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік.



Внаслідок обстрілу з гелікоптера с. Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі.



У с. Сінельникове Чугуївського району обстрілами пошкоджено три будинки та господарчі споруди.