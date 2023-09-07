07.09.2023 09:29 Василь Голосний

Як проходять перші дні навчання школярів в харківському метро (фото)

Метро у Харкові наразі є єдиним безпечним варіантом для навчання дітей. Міська влада подбала про все, щоб зробити навчання тут комфортним.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У першачків в метро в день проходять три уроки по тридцять п'ять хвилин з двома перервами. На першій діти можуть погратися, але не залишаючи класної кімнати, на другій школярам приносять ланч. Діти весь час під контролем педагогів.

Дотримуються тут і санітарних норм. Вологе прибирання проводиться декілька разів на день.

Для дітей обладнали туалети, організували підвоз дітей та харчування на другій перерві . Є тут і медична кімната. Медики в разі необхідності нададуть будь-яку першу допомогу та скоординують подальші дії.

Організувати навчальний процес та побут дітей, зробити перебування в метро насиченим і цікавим, вчителям допомагають тьютори та психологи, повідомляє РЕДПОСТ

Вчителька каже, що діткам так сподобалось навчання першого дня , що вони не могли дочекатися наступного.

«Коли уходили першого дня, вони кажуть: А ми завтра прийдемо? А післязавтра? Ми відчуваємо, що їм тут дуже подобається, їм дуже комфортно, вони з радістю сюди йдуть. Батьки кажуть, встають рано, не треба тягнути за вуха, як там раніше було, в садочку. Підскакують, тільки сказала, що вже в метро, до школи. Тобто дуже на позитивних емоціях. Бо діткам цього дуже не вистачає. Атмосфера дружня і оптимістична. Ми ніби повернулись в мирне життя. Такий свіжий ковток повітря» – розповідає Галина Нєєлова, вчителька першого класу.

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