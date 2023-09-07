07.09.2023 09:18 Рита Парфенова

Замінування Харківщини: п'ятеро людей отримали травми внаслідок підриву на вибухових предметах

Протягом доби зафіксовано три випадки підриву цивільного населення Харківщини на вибухонебезпечних предметах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про випадок у районі села Норцівка Ізюмського району розповіли в пресслужбі ХОВА. У Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Постраждалих ушпиталіли в стані середньої тяжкості.



За інформацією пресслужби ДСНС, протягом доби сталося ще два випадки підриву на вибухових пристроях. Уранці 6 вересня вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Машина рухалася ґрунтовою дорогою у лісовому масиві на території Савинської громади. У авто знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.



Близько 13:00 неподалік с. Вільхуватка Куп'янського району під час руху ґрунтовою дорогою цивільний легковий автомобіль також натрапив на невідомий ВНП, який здетонував. Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року.