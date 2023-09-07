    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Замінування Харківщини: п'ятеро людей отримали травми внаслідок підриву на вибухових предметах
07.09.2023  09:18   Рита Парфенова

Замінування Харківщини: п'ятеро людей отримали травми внаслідок підриву на вибухових предметах

Протягом доби зафіксовано три випадки підриву цивільного населення Харківщини на вибухонебезпечних предметах.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ, про випадок у районі села Норцівка Ізюмського району розповіли в пресслужбі ХОВА. У Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Постраждалих ушпиталіли в стані середньої тяжкості.

За інформацією пресслужби ДСНС, протягом доби сталося ще два випадки підриву на вибухових пристроях. Уранці 6 вересня вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Машина рухалася ґрунтовою дорогою у лісовому масиві на території Савинської громади. У авто знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.

Близько 13:00 неподалік с. Вільхуватка Куп'янського району під час руху ґрунтовою дорогою цивільний легковий автомобіль також натрапив на невідомий ВНП, який здетонував. Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 вересня 2023 року.

Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Надзвичайні події На Харківщині вантажівка підірвалася на міні: е постраждалі 06.09 Надзвичайні події На Харківщині вантажівка підірвалася на міні: є постраждалі (фото) 28.08 Надзвичайні події На Харківщині підірвався трактор
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 