Замінування Харківщини: п'ятеро людей отримали травми внаслідок підриву на вибухових предметах

Протягом доби зафіксовано три випадки підриву цивільного населення Харківщини на вибухонебезпечних предметах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про випадок у районі села Норцівка Ізюмського району розповіли в пресслужбі ХОВА. У Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників 25-ти та 29-ти років. Постраждалих ушпиталіли в стані середньої тяжкості.
За інформацією пресслужби ДСНС, протягом доби сталося ще два випадки підриву на вибухових пристроях. Уранці 6 вересня вантажний автомобіль ГАЗ-53 натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Машина рухалася ґрунтовою дорогою у лісовому масиві на території Савинської громади. У авто знаходилось двоє чоловіків, котрі внаслідок вибуху зазнали акубаротравм та чисельних забоїв.
Близько 13:00 неподалік с. Вільхуватка Куп'янського району під час руху ґрунтовою дорогою цивільний легковий автомобіль також натрапив на невідомий ВНП, який здетонував. Внаслідок вибуху постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму та опіки.
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