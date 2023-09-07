07.09.2023 11:33 Рита Парфенова

Жінку пограбували посеред вулиці у Харкові

Грабіжника по гарячих слідах затримали патрульні поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, подія сталася ввечері 6 вересня у Шевченківському районі міста Харків.



На вулиці Клочківській невідомий чоловік напав на жінку, завдавши їй тілесних ушкоджень, забрав гроці та втік з місця події в невідомому напрямку.



Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.



З метою розкриття всіх обставин події і здійснення необхідних слідчих дій, патрульні запросили на місце події слідчо-оперативну групу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.