Жінку пограбували посеред вулиці у Харкові

Грабіжника по гарячих слідах затримали патрульні поліцейські.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, подія сталася ввечері 6 вересня у Шевченківському районі міста Харків.
На вулиці Клочківській невідомий чоловік напав на жінку, завдавши їй тілесних ушкоджень, забрав гроці та втік з місця події в невідомому напрямку.
Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.
З метою розкриття всіх обставин події і здійснення необхідних слідчих дій, патрульні запросили на місце події слідчо-оперативну групу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.
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