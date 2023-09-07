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07.09.2023  11:33   Рита Парфенова

Жінку пограбували посеред вулиці у Харкові

Грабіжника по гарячих слідах затримали патрульні поліцейські.

У Харкові патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до грабежу

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Патрульну поліцію, подія сталася ввечері 6 вересня у Шевченківському районі міста Харків.

На вулиці Клочківській невідомий чоловік напав на жінку, завдавши їй тілесних ушкоджень, забрав гроці та втік з місця події в невідомому напрямку.

Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка який підпадав під орієнтування.

З метою розкриття всіх обставин події і здійснення необхідних слідчих дій, патрульні запросили на місце події слідчо-оперативну групу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  пограбування, харків
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