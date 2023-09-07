07.09.2023 11:45 Віталій Хінєвіч
Харківські медики прийшли на допомогу жінці
Бригада медиків провела реанімаційні заходи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
6 серпня о 16:05 надійшов екстрений виклик до жінки 58 років. По прибуттю медиками було констатовано клінічну смерть внаслідок анафілактичного шоку та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД № 1005 у складі : лікаря Колесник Оксани, фельдшера Дудукіна Валентина, водія Ковшарьова Олександра.
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося
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