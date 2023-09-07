    
Главная Новини Харкова Медицина Харківські медики прийшли на допомогу жінці
07.09.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

Харківські медики прийшли на допомогу жінці

Бригада медиків провела реанімаційні заходи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
6 серпня о 16:05 надійшов екстрений виклик до жінки 58 років. По прибуттю медиками було констатовано клінічну смерть внаслідок анафілактичного шоку та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті  яких було відновлено вітальні функції. 
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД № 1005 у складі : лікаря Колесник Оксани, фельдшера Дудукіна Валентина, водія Ковшарьова Олександра. 
 
Хвору шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3164 дитини.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  харків, події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Жінку пограбували посеред вулиці у Харкові 07.09 ЖКГ Харківські комунальники ліквідують складну аварію 07.09 Суспільство Нові мешканці Харкова: скільки дітей народилося протягом останнього тижня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 