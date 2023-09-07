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07.09.2023  11:57   Рита Парфенова

Завдяки таким професіоналам ми здолаємо ворога: Ігор Терехов вітає з Днем військової розвідки

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем військової розвідки.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов привітав військових розвідників з їх святом.

«Сильні, мужні, військові розвідники мають особливе аналітичне мислення. Завдяки їм українська армія просувається вперед, а ворог стає вразливішим. На рахунку нашої розвідки - чимало складних та вже легендарних операцій.

Упевнений, що завдяки таким професіоналам, які працюють у ГУР, ми обов'язково повернемо свої території та здолаємо ворога!

Удачі вам, розвідники, міцного здоров'я та перемоги!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ГУР не може остаточно підтвердити загибель Пригожина.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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