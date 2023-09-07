Завдяки таким професіоналам ми здолаємо ворога: Ігор Терехов вітає з Днем військової розвідки

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем військової розвідки.
«Сильні, мужні, військові розвідники мають особливе аналітичне мислення. Завдяки їм українська армія просувається вперед, а ворог стає вразливішим. На рахунку нашої розвідки - чимало складних та вже легендарних операцій.
Упевнений, що завдяки таким професіоналам, які працюють у ГУР, ми обов'язково повернемо свої території та здолаємо ворога!
Удачі вам, розвідники, міцного здоров'я та перемоги!» - говориться у привітанні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ГУР не може остаточно підтвердити загибель Пригожина.
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Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
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