07.09.2023 11:57 Рита Парфенова

Завдяки таким професіоналам ми здолаємо ворога: Ігор Терехов вітає з Днем військової розвідки

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем військової розвідки.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав військових розвідників з їх святом.

«Сильні, мужні, військові розвідники мають особливе аналітичне мислення. Завдяки їм українська армія просувається вперед, а ворог стає вразливішим. На рахунку нашої розвідки - чимало складних та вже легендарних операцій.



Упевнений, що завдяки таким професіоналам, які працюють у ГУР, ми обов'язково повернемо свої території та здолаємо ворога!



Удачі вам, розвідники, міцного здоров'я та перемоги!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ГУР не може остаточно підтвердити загибель Пригожина.