19.01.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 19 січня

Погода у Харкові буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Удень опадів не передбачається.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +6°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень малохмарно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +8°...+7°C (відчувається як +6°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері малохмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+4°C (відчувається як +6°C). Вітер південно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.



