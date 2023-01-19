19.01.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Якщо у стосунках з кимось назріли складнощі, то цього дня є ризик їх погіршити. Щоб цього не сталося, доведеться дотримуватися підвищеної обережності.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У спілкуванні з оточуючими Овен здатний уперто стояти на своєму! У поєднанні з підвищеною уразливістю та емоційністю, до яких схиляє його цей день, не дивно, якщо Овен стане джерелом жарких конфліктів. Зірки радять Овну тримати свою дорогоцінну «єдино вірну» думку при собі, а якщо таки висловив – бути готовим піти на компроміс і навіть вибачитись.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця все має бути чудово: і душа, і думки, і робочий стіл! День схиляє його до того, щоб помічати довкола будь-які порошинки, тому Телець щосили намагатиметься навести чистоту. Втім, не менше звичайного бруду (а може бути, навіть більше) його здатні вивести із себе недоліки оточуючих: їх неідеально чисті вчинки та слова. Навряд чи Телець зможе утриматися від спокуси сказати комусь про це прямо.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні проникнути в суть речей, розбираючи будь-яке питання до атомів та молекул! Це може привести їх до нових, у тому числі й несподіваних висновків. Навіть на найпростіші повсякденні справи проникливі Близнюки мають шанс подивитися під новим кутом, знайшовши в них невидимі раніше нюанси. Ну а щодо людей навколо, то їм не позаздриш, – у них від Близнюків просто не існує таємниць!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може бути втягнутий у справу або розгляд, так чи інакше пов'язаний з грошима. Це може бути все, що завгодно – від розмови з начальством про зарплату до банальної сварки з приводу надто великих витрат. Зірки радять Раку не гарячкуватись у таких розмовах і уникати непотрібних деталей. Зберігайте спокій і зосередьтеся на фактах – образи та взаємні претензії можуть завести вас надто далеко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У голосі Лева будуть раз у раз дзвеніти командирські нотки: він здатний гарячитися, доводячи оточуючим свою правоту. День наділяє Лева стовідсотковою впевненістю в тому, що він робить, тому небажання навколишніх допомагати йому буде прирівняне до саботажу. Щоб день не пройшов у безглуздих суперечках, Леву варто вгамувати свій запал і поменше тиснути на тих, хто з ним поруч. Зрештою, адже він не прес і не ковзанка, то чому б просто не домовитися?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Хороший день для того, щоб внести ясність у стосунки з кимось – якщо, звичайно, така потреба Діви має. Те, про що Діва не наважувалася поговорити, питання, які вона соромилася поставити, – все це вона може зробити без побоювання. День схиляє Діву до того, щоб бути чесним, щирим і розуміючим співрозмовником. Це допоможе їй поговорити без претензій, до душі, навіть на найбільш делікатні теми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Впевненість Терезів у якомусь питанні здатна дати збій. Те, в чому вони були переконані на всі сто відсотків, може раптом виявитися не таким, як вони думали, здавшись несподіваною стороною. Втім, можливо, Терези і самі переглянуть свою думку в якомусь питанні, помінявши його на протилежне. Іншими словами, Терезам слід бути готовим до змін, навіть якщо це «лише» зміни в їх голові.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде схильний досконально розбиратися в будь-якому, навіть найдрібнішому, питанні! Неясність у справах чи словах буде його дратувати, змушуючи Скорпіона вникати до того часу, поки йому залишиться білих плям. Це дозволить йому уникати помилок та каверз. Правда, навколишнім часом може здаватися, що Скорпіон знущається з них, – таку масу уточнюючих питань він здатний поставити!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець повинен вирішити, чого йому вже давно час позбутися у своєму житті, щоб звільнити місце для нового. Можливо, його тягнуть назад ідеї, що зжили себе, нездійсненні плани, вантаж нездійсненних зобов'язань, старі меблі або щось ще. Настав час перестати чіплятися за те, що нежиттєздатно! Можливо, Стрільцю доведеться попрощатися з якоюсь своєю ілюзією чи мрією, проте лише для того, щоб відкрити перед собою справжні перспективи!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не буде схильний до компромісів. «Так» – означає «так», «ні» – означає «ні», решта від лукавого. Така безапеляційна спроба поділити світ на чорне та біле обов'язково зіткнеться із протидією оточуючих. День схиляє Козерога до підвищеної емоційності та правдолюбства, а тому будь-які його спроби з'ясувати стосунки закінчаться суперечкою. Щоб цього уникнути, Козерога слід позбутися ілюзії, що він може комусь щось довести – це точно не вийде.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки радять Водолію не поспішати з прийняттям будь-яких серйозних рішень – краще згаяти час на те, щоб зібрати «доказову базу». Швидше за все, Водолій чогось не передбачив чи не володіє усією інформацією. Щоб не наробити помилок, йому треба зібрати воєдино всі шматочки пазла: поговорити зі знаючими людьми, знайти відповіді на запитання, поритися у книгах, вивчити факти. Тільки після цього Водолій може сміливо кидатися у бій!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам, ймовірно, доведеться переглянути свою думку про якусь людину, подію або проблему. Вони можуть зробити це, навіть не бажаючи: просто ситуація підкине їм нові факти, на які доведеться рахуватися. Щоб це на весь день не вибило Риб із колії, зірки радять їм бути готовими до отримання несподіваної інформації та необхідності виявити гнучкість у якомусь питанні.



