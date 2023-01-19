19.01.2023 07:30 Рита Парфенова

Хрещення Господнє: прикмети, традиції та заборони 19 січня

Сьогодні православні відзначають Хрещення Господнє – на згадку про хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.

Цього дня Церква святкує входження Ісуса Христа на шлях служіння людям, початок його проповіді.



Це третє та останнє велике свято різдвяно-новорічного періоду, яке замикає дванадцять святкових днів.



У церквах освячують воду, яка набирає особливої сили та цілющості. Водохресною водою лікують рани, вона допомагає відвернути будь-яке лихо. Прийшовши вранці після нічної церковної служби додому, потрібно окропити кожен куточок Вашого житла свяченою водою, тоді у Вашому домі буде порядок та спокій.



У день Хрещення вся громада зазвичай збиралася біля озер або річок, де відбувалися церковні служби.



Головна подія Водохреща – Водосвятие, навіщо у одному з водойм на давно встановленому місці робиться ополонка Йордан. Участь в урочистому хресному ході, молебень, здобуття святої води – весь цей день сповнений християнином особливого значення. Після молебню на річці купаються в ній роздягнені, щоби вилікуватися від хвороб і очиститися від гріхів.



Здавна в народі освячену на Водохрещу воду вважали своєрідною панацеєю від багатьох хвороб; нею також святили будинки, тварини, зерно і т.д. І ось загадка: водохресна вода може зберігатися протягом усього року свіжою. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста.



У Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизну, бо «там чорти сидять і можуть вчепитися». Натомість дівчата в освячену воду клали калину чи корали та вмивалися, щоби щоки були рум'яними. У Хрещення протягом усього свята жінки не ходили за водою; це мають робити лише чоловіки.



Люди, охрещені 19 січня, згідно з повір'ями, будуть усе життя щасливі.



Вдалим вважається і висновок у цей день заручин: «Хрещенське рукобиття – до щасливої родини». З Водохреща до Масляної – весільні тижні.

Також цього дня

У 1736 народився Джеймс Уатт (Ватт), шотландський винахідник, який створив паровий двигун. Він також узвичаїв одиницю потужності – кінську силу. А пізніше на його честь було названо й іншу одиницю – ват.



1809 – народився Едгар Аллан По, американський поет, прозаїк, критик, тато детектива, творець жанру «новели жаху».



1825 – Езра Деггетт та його племінник Томас Кенсетт із Нью-Йорка запатентували спосіб консервування у бляшанках лосося, устриць та омарів.



1903 – пройшла перша велогонка «Тур де Франс», найпрестижніша і найпопулярніша сьогодні змагання у світі велоспорту.



1907 – у журналі Variety з'явилися перші рецензії на кінофільми. Першим фільмом, який отримав схвалення критиків, стала 7-хвилинна комедія «Чудовий медовий місяць». Другим став 13-хвилинний фільм "Життя ковбоя".



1839 – народився Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.



1915 – парижанин Жорж Клод запатентував неонову рекламну вивіску.



1939 - Ернест Хаузен з Форт-Аткінсона (шт. Вісконсін) встановив непобитий досі рекорд з общипування курки - 4,4 секунди.



1943 – народилася Дженіс Джоплін, легендарна американська блюз-співачка.



1955 – президент США Ейзенхауер дозволив вперше показати по телебаченню (а також у кіножурналах новин) відзняту прес-конференцію. 33-хвилинну зустріч скоротили до 28 з половиною хвилин, щоб задовольняти вимоги телевізійників. Ось звідки й від кого пішло, мабуть, поняття "потім однаково виріжуть".



1963 – відбувся перший виступ гурту «Бітлз» на телебаченні.



1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії.



1978 - у Німеччині випущений останній автомобіль "Фольксваген-жук".



2001 – у Бельгії дозволили вживання та зберігання марихуани.



2004 – на кінофестивалі Sundance Film Festival відбулася прем'єра фільму «Пила: Гра на виживання».



2006 – з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Атлас-5 запущено американську автоматичну міжпланетну станцію New Horizons, призначену для дослідження Плутона.



2014 – у Києві на вулиці Грушевського розпочалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).



2017 – в Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну громадську телерадіокомпанію України.

Іменини відзначають:

Анастасія, Роман, Феофан.



