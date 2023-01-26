Прогноз погоди у Харкові на 26 січня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря °0...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У 1983 році 26 січня був обраний як щорічне свято Міжнародного дня митника.
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