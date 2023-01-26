    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 січня
26.01.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 січня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

центральний парк Харкова

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-3°C (відчувається як -5°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря °0...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 30%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Судили про погоду цього дня за Місяцем: якщо біля нього було туманне коло, чекали хуртовини.
  • Якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо 26 січня чутно тріск дерев, то незабаром вдарять сильні морози.
  • Якщо щебече синиця під вікном, варто чекати ранньої весни.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 