15.09.2023 14:53 Рита Парфенова

У Харкові – аварія на трамвайних рейках: зміни у русі електротранспорту

Через зіткнення двох автівок на проспекті Героїв Харкова трамвай №6 тимчасово змінив маршрут.

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Транспорт Харкова.

Аварія сталася на проспекті Героїв Харкова, 46а. Там посеред дороги, на трамвайних рейках зіткнулися два легкових автомобиля.

Через ДТП тимчасово змінився маршрут 6-го трамвая. Електротранспорт в обидві сторони слідує через вулиці Університетську, Гольдбергівську та Кінний ринок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок ДТП загинуло двоє людей.