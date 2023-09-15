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15.09.2023  14:53   Рита Парфенова

У Харкові – аварія на трамвайних рейках: зміни у русі електротранспорту

Через зіткнення двох автівок на проспекті Героїв Харкова трамвай №6 тимчасово змінив маршрут.

https://t.me/transport_kharkova_ua/2277

Про дорожньо-транспортну пригоду повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Транспорт Харкова.

Аварія сталася на проспекті Героїв Харкова, 46а. Там посеред дороги, на трамвайних рейках зіткнулися два легкових автомобиля.

Через ДТП тимчасово змінився маршрут 6-го трамвая. Електротранспорт в обидві сторони слідує через вулиці Університетську, Гольдбергівську та Кінний ринок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові внаслідок ДТП загинуло двоє людей.

Источник:   Транспорт Харкова
 Тэги:  дтп, харків
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