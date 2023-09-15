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15.09.2023  14:56   Дмитро Колонєй

День народження святкує Почесний громадянин Харкова, директор Центру краєзнавства Сергій Куделко

Ігор Терехов привітав з Днем народження відомого вченого Харкова.

Святкує День народження Почесний громадянин Харкова, директор Центру краєзнавства Сергій Куделко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав з днем народження Сергія Куделка - Почесного громадянина міста Харкова, директора Центру краєзнавства ім. академіка П. Т. Тронька Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
 
«Викладач з багаторічним досвідом, професор, автор сотні наукових праць, Ваш внесок у розвиток освіти та підготовки молодих спеціалістів - неоціненний.
 
Ви - приклад відданої своїй справі людини, яка всім серцем захоплена тим, що робить. Ваші розум, талант та натхнення історією допомагають Харкову берегти пам'ять поколінь.
 
Бажаю Вам міцного здоров'я, життєвих сил, успіхів та нових звершень, сімейного щастя та благополуччя! Перемоги Україні!» - говориться у привітанні.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, харків, привітання
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