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12.10.2023  11:42   

Наслідки влучання "шахедів" у житлові будинки в Харкові (фото)

Вночі 11 жовтня росіяни влучили БПЛА по приватним житловим будинкам в Індустріальному районі Харкова.

Харьков, бпла, обстріл, шахед
Подробиці нічної атаки "шахедів" по Харкову.

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Тэги:  харків, агрессия россии, бпла, обстріл
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