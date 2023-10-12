12.10.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Реалізаторів Харківщини попередили про каву зі шкідливою речовиною

Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 10 жовтня 2023 року №2023.6874 стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу), що експортувалась з Німеччини (відправник: Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg) до України (отримувач: ТОВ «Кофітон»).

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку харчових продуктів, які мають відношення до обігу зазначених харчових продуктів, зобов’язані звернутись до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).

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Також просимо споживачів у разі виявлення в обігу органічної зеленої кави (походженням з Гондурасу) інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ) або за тел. (057) 725-19-00.