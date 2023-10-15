15.10.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Євгена Комаровського

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 15 жовтня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, лікаря-педіатра вищої категорії, кандидата медичних наук Євгена Комаровського, передає РЕДПОСТ .

«Завдяки Вашій багаторічній невтомній праці, високому професіоналізму та унікальному вмінню пояснювати складні речі простими словами Ви заслужили повагу та визнання далеко за межами України.

В умовах гібридної війни, коли фейки поширюються з небувалою швидкістю, Ваша робота, спрямована на популяризацію доказового та наукового підходів у медицині, є особливо цінною. Дякую Вам за турботу про здоров'я нації!

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Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та миру! Будьте щасливі та, як завжди, сповнені енергії!» - говориться у привітанні.