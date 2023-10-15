    
Главная Новини Харкова Суспільство Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Євгена Комаровського
15.10.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Євгена Комаровського

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 15 жовтня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, лікаря-педіатра вищої категорії, кандидата медичних наук Євгена Комаровського, передає РЕДПОСТ .

 
«Завдяки Вашій багаторічній невтомній праці, високому професіоналізму та унікальному вмінню пояснювати складні речі простими словами Ви заслужили повагу та визнання далеко за межами України.
 
В умовах гібридної війни, коли фейки поширюються з небувалою швидкістю, Ваша робота, спрямована на популяризацію доказового та наукового підходів у медицині, є особливо цінною. Дякую Вам за турботу про здоров'я нації! 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпного оптимізму та миру! Будьте щасливі та, як завжди, сповнені енергії!» - говориться у привітанні.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  ігор терехов, харків, євген комаровський
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.10 ЖКГ У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг 12.10 Влада Німеччина допоможе створити науковий парк в Харкові 11.10 Надзвичайні події Від удару ворога по Харкову поранено людину та виникла пожежа - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 