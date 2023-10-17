    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
17.10.2023  09:23   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1187 повідомлень про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 

Виконуються перевірки стосовно підозрілих у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та у проведенні пропагандистської діяльності. За цією метою в територіальні підрозділи було доставлено 35 осіб для подальшої перевірки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На блокпостах Харківської області проводиться перевірка з метою запобігання незаконному перевезенню зброї та наркотичних речовин до населених пунктів. Поліція спільно з військовослужбовцями провела перевірку понад 4300 транспортних засобів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС чотири рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Надзвичайні події Побив перехожого та забрав телефон: у Харкові за гарячими слідами затримали грабіжника 10.10 Надзвичайні події На Харківщині під час обстрілу смт Великий Бурлук постраждав поліцейський: фото 09.10 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 