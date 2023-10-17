Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1187 повідомлень про правопорушення та події.
Виконуються перевірки стосовно підозрілих у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та у проведенні пропагандистської діяльності. За цією метою в територіальні підрозділи було доставлено 35 осіб для подальшої перевірки.
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Дощ вщухне до ранку, і протягом дня не передбачається жодних інших опадів. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними та безхмарними.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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