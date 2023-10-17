Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

17.10.2023 09:23 Рита Парфенова

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1187 повідомлень про правопорушення та події.

Виконуються перевірки стосовно підозрілих у співпраці з диверсійно-розвідувальними групами та у проведенні пропагандистської діяльності. За цією метою в територіальні підрозділи було доставлено 35 осіб для подальшої перевірки.

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На блокпостах Харківської області проводиться перевірка з метою запобігання незаконному перевезенню зброї та наркотичних речовин до населених пунктів. Поліція спільно з військовослужбовцями провела перевірку понад 4300 транспортних засобів.