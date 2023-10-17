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17.10.2023  09:54   Рита Парфенова

У Харкові медики врятували життя жінці

Бригада швидкої допомоги провела вдалі реанімаційні заходи.

ЕМД 103 у складі лікаря Євгенія Скорика, фельдшера Ігора Руднєва, водія Сергія Курко

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», 16 жовтня 2023 року, в місті Харків, бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) номер 103, складена з лікаря Євгенія Скорика, фельдшера Ігора Руднєва та водія Сергія Курко, успішно провела реанімацію.
 

О 13:39 надійшов виклик на екстрену допомогу до жінки віком 58 років. При прибутті бригади було констатовано, що вона перебуває у стані клінічної смерті через раптову зупинку кровообігу. Благодаря невідкладним реанімаційним заходам вдалося відновити вітальні функції пацієнтки.

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Пацієнтку госпіталізували до медичного закладу для подальшого лікування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 12 жовтня у Харкові бригади екстренної допомоги провели дві успішні реанімації.

 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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