У Харкові медики врятували життя жінці

Бригада швидкої допомоги провела вдалі реанімаційні заходи.
О 13:39 надійшов виклик на екстрену допомогу до жінки віком 58 років. При прибутті бригади було констатовано, що вона перебуває у стані клінічної смерті через раптову зупинку кровообігу. Благодаря невідкладним реанімаційним заходам вдалося відновити вітальні функції пацієнтки.
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