Під Харковом легковий автомобіль зіштовхнувся з автотралом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Мерефа на автодорозі "Харків–Сімферополь–Алушта–Ялта".

41-річний водій автомобіля "ВАЗ-2104" потрапив у зіткнення з автотралом.

Внаслідок цієї ДТП водія легковика було госпіталізовано до лікарні. Також було розпочато кримінальне розслідування.

Загалом протягом останньої доби на території Харківської області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 11 громадян отримали травми.

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