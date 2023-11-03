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03.11.2023  11:01   Рита Парфенова

Під Харковом легковий автомобіль зіштовхнувся з автотралом

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині госпіталізовано водія легкового авто.

дтп

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Мерефа на автодорозі "Харків–Сімферополь–Алушта–Ялта".

41-річний водій автомобіля "ВАЗ-2104" потрапив у зіткнення з автотралом.

Внаслідок цієї ДТП водія легковика було госпіталізовано до лікарні. Також було розпочато кримінальне розслідування.

Загалом протягом останньої доби на території Харківської області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 11 громадян отримали травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Високий Харківського району у зіткненні транспортних засобів  "ВАЗ-2199" та "KIA Sorento" загинув водій.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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