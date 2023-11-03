Під Харковом легковий автомобіль зіштовхнувся з автотралом

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині госпіталізовано водія легкового авто.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Мерефа на автодорозі "Харків–Сімферополь–Алушта–Ялта".
41-річний водій автомобіля "ВАЗ-2104" потрапив у зіткнення з автотралом.
Внаслідок цієї ДТП водія легковика було госпіталізовано до лікарні. Також було розпочато кримінальне розслідування.
Загалом протягом останньої доби на території Харківської області сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких 11 громадян отримали травми.
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