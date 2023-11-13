13.11.2023 11:54 Рита Парфенова

Рятувальники Харкова гасили пожежу понад шість годин

Увечері 12 листопада 2023 року у Харкові на вулиці Залізничній сталася велика пожежа.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, ця пожежа не пов'язана з військовими подіями.

12 листопада об 18:32 екіпаж рятувальників з 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини вирушив на ліквідацію пожежі, що виникла на вулиці Залізничній у Харкові. Інцидент Вогонь охопив дах будівлі, яка тривалий час не використовувалась.



На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила приблизно 300 кв.м. Протягом операції о 20:40 вдалося локалізувати пожежу, а о 23:53 її повністю ліквідувати. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Для боротьби з вогнем були задіяні 6 оперативних відділень ДСНС у складі 6 пожежних автоцистерн та 30 рятувальників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.