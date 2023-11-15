Під Харковом чоловік підірвався на протипехотній міні

42-річний чоловік скалічівся внаслідок підриву на протипіхотній міні у селі Сороківці Вільхівської громади.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
15 листопада надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився у полі поблизу с. Сороківка Харківського району. На ворожій міні підірвався 42-річний чоловік.
Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Наразі постраждалого госпіталізували. На місці події працюють правоохоронці.
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