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15.11.2023  10:44   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на протипехотній міні

42-річний чоловік скалічівся внаслідок підриву на протипіхотній міні у селі Сороківці Вільхівської громади.

протипехотна міна

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

15 листопада надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився у полі поблизу с. Сороківка Харківського району. На ворожій міні підірвався 42-річний чоловік.

Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Наразі постраждалого госпіталізували. На місці події працюють правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 листопада у с. Григорівка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався легковий автомобіль марки «ВАЗ 2107». Внаслідок вибуху загинув 33-річний водій, 35-річний пасажир отримав численні поранення.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, смерть, агрессия россии
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