У Харкові станції метро прикрашають до свят (фото)

Працівники Центрального парку продовжують прикрашати харківську підземку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
За інформацією перевізника, працівники Центрального парку оздобили новорічними прикрасами станцію "Університет".
Раніше РЕДПОСТ писав, що до Нового року та Різдва прикрасять чотири станції метро, а також установлять головну ялинку з Центрального парку.
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