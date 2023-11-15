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15.11.2023  10:50   Рита Парфенова

У Харкові станції метро прикрашають до свят (фото)

Працівники Центрального парку продовжують прикрашати харківську підземку.

Новорічними прикрасами оздоблено станцію Університет

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

За інформацією перевізника, працівники Центрального парку оздобили новорічними прикрасами станцію "Університет".

Новорічними прикрасами оздоблено станцію Університет Новорічними прикрасами оздоблено станцію Університет

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Згодом тут змонтують святкову ялинку з іграшками.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до Нового року та Різдва прикрасять чотири станції метро, а також установлять головну ялинку з Центрального парку.

Новорічними прикрасами оздоблено станцію Університет Новорічними прикрасами оздоблено станцію Університет

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  новий рік, метро, харків
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