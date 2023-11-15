У Харкові припинено рух трамваїв на Салтівці: подробиці

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, припинений до 16:00 15 листопада.
Закриття участку для руху трамваїв пов'язано з ремонтом трамвайної колії, зазаначили в Департаменті інфраструктури.
У цей період трамваї курсують так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
На час відсутності трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова курсує тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».
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