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18.11.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили 11 тимчасових переправ

Дорожні організації продовжують працювати на звільнених територіях Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що впродовж 17 листопада до робіт було залучено 222 працівники та 106 одиниць дорожньої техніки. Дорожники працюють на дорогах, що ведуть до деокупованих населених пунктів, ремонтувати покриття доріг, зокрема тих, що були пошкоджені внаслідок ведення бойових дій.
 
Станом на сьогодні розчищено 611 км доріг, з яких 24 км – вулиці Балаклії, Ізюму та Куп'янська.
 
Також на Харківщині продовжують зводити тимчасові переправи та демонтовувати знищені мости. Проїзд відновлено вже через 11 штучних споруд.
 
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік відключення світла.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  харьков, дороги
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