22.11.2022 13:09

Харківські комунальники усувають 15 пошкоджень на водоводах

Вранці 22 листопада аварійні бригади Комплексу «Харківводопостачання» приступили до ліквідації 15 пошкоджень на водоводах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Індустріальному районі міста ремонтники оперативно проводять комплекс відновлювальних робіт на магістралі діаметром 100 мм по пр. Героїв Харкова та на вводі в один із будинків по вул. Великій Кільцевій.



«Сьогодні вранці за вказаними вище адресами трапилися аварійні ситуації. Районні бригади негайно розпочали їх усунення. Ремонтні роботи проводимо з тимчасовим відключенням мешканців від водопостачання, тому прикладаємо всі зусилля та навички для ліквідації ушкоджень у стислий термін», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Володимир Сундук.



Напередодні аварійники Комплексу «Харківводопостачання» усунули 12 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.



Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.



Мешканців Харькова просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області.