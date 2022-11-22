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22.11.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Як відновлюють газові мережі у Старому Салтові

Фахівці продовжують відновлювати газопостачання у Харківській області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що попри негоду у Старому Салтові газовики міняють перебиті ворожими снарядами ділянки розподільних газопроводів. Роботи з відновлення мереж проходитимуть поетапно. Першочергово планується пустити газ до верхньої частини селища, інфраструктура та житлові будинки якої більш вціліли від рашистських бомб.
 
«Як розповідають місцеві, рашисти майже без зупинки обстрілювали Салтів. Пожежі від снарядів охоплювали цілі вулиці. Горіло житло, гаражі, сараї. Армія рф руйнувала все - від інфраструктури до звичайних домоволодінь.  Понад 10 прильотів від рашистів припало на районну дільницю АТ «Харківгаз» у Старому Салтові.
 
Харківська область
  
Попри необхідність працювати у воді до поясу, зруйновану будівлю та транспорт компанії, газовики відбудовують комунікації для пуску газу споживачам»,- розповіли в АТ "Харківгаз".
 
Нагадаємо, протягом доби газ повернули для 540 сімей Харківської області.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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