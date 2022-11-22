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22.11.2022  11:01   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів міст Харківської області

Увечері 21 листопада окупанти вкотре обстріляли житлові сектори Харківщини: є поранені, знищені будинки.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

21 листопада окупанти вкотре обстріляли житловий сектор м. Вовчанськ: повністю зруйновано житловий будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Попередньо, російські військові обстріляли місто з РСЗВ «Град».

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Близько 20:50 ворог завдав ракетний удар по м. Чугуїв. Попередньо, ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджкно житловий будинок, зруйновано прибудову.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Також минулої доби військові ЗС обстрілювали і м. Куп‘янськ: пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, минулої доби рятувальники ГСЧС виїжджали для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на території Харківської області.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілів Вовчанська та Чугуєва

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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