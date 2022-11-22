Фото наслідків обстрілів міст Харківської області

Увечері 21 листопада окупанти вкотре обстріляли житлові сектори Харківщини: є поранені, знищені будинки.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
21 листопада окупанти вкотре обстріляли житловий сектор м. Вовчанськ: повністю зруйновано житловий будинок. Отримали поранення двоє мирних мешканців: 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Попередньо, російські військові обстріляли місто з РСЗВ «Град».
Близько 20:50 ворог завдав ракетний удар по м. Чугуїв. Попередньо, ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ. Пошкоджкно житловий будинок, зруйновано прибудову.
Також минулої доби військові ЗС обстрілювали і м. Куп‘янськ: пошкоджено приватні будинки.
За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, минулої доби рятувальники ГСЧС виїжджали для ліквідації наслідків ворожих обстрілів на території Харківської області.
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