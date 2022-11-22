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22.11.2022  19:01   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв прокордонні населені пункти Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 22 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема,  райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.
Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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