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31.12.2021  09:45   Виталий Хиневич

В Харькове спасатели вытащили многотонный грузовик из снежного заноса

Автомобиль не смог самостоятельно пройти участок трассы.

Грузовик застрял в снегу
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 30 декабря по проспекту Московскому в Харькове автомобиль марки «МАN» перевозивший медицинский кислород, попал в снежный занос. Водитель грузовика не смог самостоятельно выбраться со снежной ловушки, на помощь ему пришли спасатели.
 
 
Аналогичный случай произошел по улице Китанко. Водитель большегруза марки «Renault Magnum» не смог самостоятельно проехать необходимый участок дороги. Спасатели отбуксировали транспортное средство из снежного заноса, после чего авто начало движение самостоятельно.
 
Напомним, непогода в ночь с 28 на 29 декабря, когда выпало 10-20 см снега, прибавила работы и коммунальным, и оперативным службам.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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