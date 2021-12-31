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31.12.2021  08:50   Виталий Хиневич

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 31 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район: 

  • пр. Людвига Свободы, 33 до 20:00 31 декабря
 

Московский район:

  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (подъезд №6, стояк) до 17:0031 декабря;
  • ул. Героев Труда, 34 (подъезд №3, стояк) до 20:00 31 декабря.

 

Новобаварский район:

  • ул. Юрия Паращука 4 (подъезд №1, спаренный стояк) до 15:00 31 декабря.
 

Основянский район:

  • пер. Троицкий, 13 до 20:00 31 декабря.
 

Слободской район:

  • ул. Александра Матросова, 8-а (подъезд №4, стояк) до 20:00 31 декабря.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 30 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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