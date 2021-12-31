В пяти районах Харькова отключат холодную воду 31 декабря. Список адресов

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Гороскоп на 1 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.

Новогодний прогноз погоды в Харькове на 31 декабря, 1, 2 и 3 января Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.