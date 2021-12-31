31.12.2021 08:00

31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.





До наступления самой волшебной ночи еще целый день, так что вполне можно успеть отметить следующие даты.

В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного.

Этот день считался самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляла целые сутки. Поэтому запрещалось оставлять неприкрытыми молоко и ножи. Молоко, по мнению крестьян, было ритуальным напитком, связанным с такими основополагающими понятиями, как материнство и братство. Туда не в коем случае не должны были забраться злые духи. А ножи убирались по причине того, что нечисть с ними любила играть и могла кого-нибудь «случайно» поранить.

На Модеста можно было предсказать будущий год. Для этого вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли - в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Июньская же погода должна была быть такой же, как в этот день.

Также в этот день...



В 1869 году английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света — легендарного храма Артемиды Эфесской.



1879 – Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.



1923 – впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты – это был английский Биг-Бен.



1930 – родился Анатолий Кузнецов, русский киноактер («Белое солнце пустыни»).



1933 – родился Семен Фарада, российский актер («Формула любви», «Гараж», «Миллион в брачной корзине»).



1935 – Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия», которую придумал в 1933 году.



1937 – родился сэр Энтони Филипп Хопкинс, британский киноактер («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор»).



1938 – в Индианаполисе доктор Харгер официально представил «бухометр» – первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.



1943 – родился сэр Бен Кингсли, британский актер («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина», «Ганди»).



1959 – родился Вэл Килмер, американский киноактер («Бэтмен навсегда», «Призрак и тьма», «Святой»).



1959 – родился Георгий Делиев, лидер комик-группы «Маски-шоу».



1968 – первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.



1973 – в одном из клубов Сиднея состоялось дебютное выступление легендарной австралийской рок-группы AC/DC.



1985 – в Британии родилась девочка, получившая при рождении по воле родителей 139 имен.

1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий президента российской Федерации.



2004 – на Тайване официально открыли небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий на то время в мире – 509 м.

2009 – в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.



Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.