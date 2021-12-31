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31.12.2021  08:00   

31 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В современной традиции 31 декабря является отдельным от Нового года праздником, во время которого начинаются торжества по встрече следующего года.

С наступающим!, или 31 декабря в истории
 

До наступления самой волшебной ночи еще целый день, так что вполне можно успеть отметить следующие даты.

В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного.

Этот день считался самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляла целые сутки. Поэтому запрещалось оставлять неприкрытыми молоко и ножи. Молоко, по мнению крестьян, было ритуальным напитком, связанным с такими основополагающими понятиями, как материнство и братство. Туда не в коем случае не должны были забраться злые духи. А ножи убирались по причине того, что нечисть с ними любила играть и могла кого-нибудь «случайно» поранить.

На Модеста можно было предсказать будущий год. Для этого вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли - в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Июньская же погода должна была быть такой же, как в этот день.

Также в этот день...

В 1869 году английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины седьмого чуда света — легендарного храма Артемиды Эфесской.

1879 – Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампу накаливания.

1923 – впервые в мире по радио прозвучали новогодние куранты – это был английский Биг-Бен.

1930 – родился Анатолий Кузнецов, русский киноактер («Белое солнце пустыни»).

1933 – родился Семен Фарада, российский актер («Формула любви», «Гараж», «Миллион в брачной корзине»).

1935 – Чарльз Дарроу запатентовал игру «Монополия», которую придумал в 1933 году.

1937 – родился сэр Энтони Филипп Хопкинс, британский киноактер («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор»).

1938 – в Индианаполисе доктор Харгер официально представил «бухометр» – первый прибор, определявший по выдыхаемому водителем воздуху состояние его алкогольного опьянения.

1943 – родился сэр Бен Кингсли, британский актер («Список Шиндлера», «Остров проклятых», «Счастливое число Слевина», «Ганди»).

1959 – родился Вэл Килмер, американский киноактер («Бэтмен навсегда», «Призрак и тьма», «Святой»).

1959 – родился Георгий Делиев, лидер комик-группы «Маски-шоу».

1968 – первый полет совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144.

1973 – в одном из клубов Сиднея состоялось дебютное выступление легендарной австралийской рок-группы AC/DC.

1985 – в Британии родилась девочка, получившая при рождении по воле родителей 139 имен.

1999 – «Я устал, я ухожу...» Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий президента российской Федерации.

2004 – на Тайване официально открыли небоскреб «Тайбэй 101», самый высокий на то время в мире – 509 м.

2009 – в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.

Именины отмечают: Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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