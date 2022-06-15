15.06.2022 17:16 Дмитрий Колоней

Харьков изучит опыт послевоенного восстановления польской столицы, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время встречи с Президентом столицы Польши Варшавы Рафалом Тшасковским



Харьков изучит опыт послевоенного восстановления польской столицы, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , в рамках встречи с Президентом столицы Польши Варшавы Рафалом Тшасковским. Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что с начала войны враг разрушил в городе 3 584 дома, из них 2 490 домов коммунальной формы собственности и 1 094 – это дома ЖК, ОСМД и частные домовладения. Кроме того, пострадали 468 административных и других зданий, в том числе 109 школ, 99 детских садов и 50 медучреждений.

«Несмотря на эти ужасающие цифры, агрессор продолжает беспощадно разрушать Харьков путем удаленных артиллерийских и ракетных обстрелов, потому что понял, что наш город ему не взять!» - отметил Игорь Терехов.

По его словам, для быстрого восстановления Харькова после войны городская власть намерена привлечь лучших экспертов и специалистов в различных сферах обеспечения жизнедеятельности. В этой связи важным для Харькова станет опыт послевоенного восстановления польской столицы.

Также Игорь Терехов поблагодарил Президента Варшавы за помощь, которую с первых дней войны город-побратим оказывает Харькову.

«Благодаря нашим совместным усилиям нам удалось укрыть переданными вами мешками наши памятники, чтобы сохранить архитектурное и историческое наследие Харькова. Мои особые слова благодарности за помощь Харькову в подготовке и подаче заявки на включение одного из символов нашего города – здания Госпрома - в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметил Игорь Терехов.