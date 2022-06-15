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15.06.2022  17:16   Дмитрий Колоней

Харьков изучит опыт послевоенного восстановления польской столицы, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил во время встречи с Президентом столицы Польши Варшавы Рафалом Тшасковским


Харьков изучит опыт послевоенного восстановления польской столицы, - Игорь Терехов
Как сообщает РЕДПОСТ, в рамках встречи с Президентом столицы Польши Варшавы Рафалом Тшасковским. Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что с начала войны враг разрушил в городе 3 584 дома, из них 2 490 домов коммунальной формы собственности и 1 094 – это дома ЖК, ОСМД и частные домовладения. Кроме того, пострадали 468 административных и других зданий, в том числе 109 школ, 99 детских садов и 50 медучреждений. 
 
«Несмотря на эти ужасающие цифры, агрессор продолжает беспощадно разрушать Харьков путем удаленных артиллерийских и ракетных обстрелов, потому что понял, что наш город ему не взять!» - отметил Игорь Терехов. 
 
По его словам, для быстрого восстановления Харькова после войны городская власть намерена привлечь лучших экспертов и специалистов в различных сферах обеспечения жизнедеятельности. В этой связи важным для Харькова станет опыт послевоенного восстановления польской столицы. 
 
Также Игорь Терехов поблагодарил Президента Варшавы за помощь, которую с первых дней войны город-побратим оказывает Харькову. 
 
«Благодаря нашим совместным усилиям нам удалось укрыть переданными вами мешками наши памятники, чтобы сохранить архитектурное и историческое наследие Харькова. Мои особые слова благодарности за помощь Харькову в подготовке и подаче заявки на включение одного из символов нашего города – здания Госпрома - в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметил Игорь Терехов.
Тэги:  игорь терехов, президент варшавы, харьков
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