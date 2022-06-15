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15.06.2022  16:50   Виталий Хиневич

В Харькове женщина открыто поддерживала страну-агрессор

В сети Интернет женщина открыто поддерживала страну-агрессор.

Харьковчанка поддерживала страну-агрессор
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 14 июня в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в противоправной деятельности 40-летнюю жительницу Индустриального района.
 
Злоумышленница поддерживала «путинский режим» и хотела, чтобы оккупанты скорее захватили Харьков.
 
Свою позицию она выражала в социальных сетях во время общения с людьми.
 
Разоблачить злоумышленницу удалось благодаря участнику чата, распространившему видео с женщиной в публичной группе в сети Интернет.
 
На основании данных фактов открыто уголовное производство по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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