15.06.2022 16:50 Виталий Хиневич

В Харькове женщина открыто поддерживала страну-агрессор

В сети Интернет женщина открыто поддерживала страну-агрессор.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что 14 июня в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в противоправной деятельности 40-летнюю жительницу Индустриального района.

Злоумышленница поддерживала «путинский режим» и хотела, чтобы оккупанты скорее захватили Харьков.

Свою позицию она выражала в социальных сетях во время общения с людьми.

Разоблачить злоумышленницу удалось благодаря участнику чата, распространившему видео с женщиной в публичной группе в сети Интернет.

На основании данных фактов открыто уголовное производство по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.