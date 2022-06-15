15.06.2022 16:50 Виталий Хиневич
В Харькове женщина открыто поддерживала страну-агрессор
В сети Интернет женщина открыто поддерживала страну-агрессор.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 14 июня в ходе проведения специальных мероприятий сотрудники полиции разоблачили в противоправной деятельности 40-летнюю жительницу Индустриального района.
Злоумышленница поддерживала «путинский режим» и хотела, чтобы оккупанты скорее захватили Харьков.
Свою позицию она выражала в социальных сетях во время общения с людьми.
Разоблачить злоумышленницу удалось благодаря участнику чата, распространившему видео с женщиной в публичной группе в сети Интернет.
На основании данных фактов открыто уголовное производство по части 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0