15.06.2022 16:32 Дмитрий Колоней

Из-за обстрела Харьковщины ранен трехмесячный ребенок (фото)

На Харьковщине в результате действий страны-агрессора погибли 45 детей

Как сообщает РЕДПОСТ,сылаясь на Прокуратуру, оккупанты оставляют детей без родителей. 13 июня 2022 около 19 часов российские военные из реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли село Пятницкое Чугуевского района. В результате обстрела был ранен 3-месячный ребенок. 35-летняя мать младенца погибла.

С начала вторжения хзахватчики цинично убивают и калечат детей, намеренно расстреливая автомобили и открывая огонь по жилым кварталам. Нарушая нормы международного права, законы и обычаи войны,оккуанты лишают украинских детей всего: жизни, родителей, здоровья, друзей и образования.

В результате вооруженной агрессии РФ на территории Харьковской области ранены 128 ребенка, погибли - 45.