15.06.2022 13:55 Виталий Хиневич

Харьков посетил прокурор Гаагского суда

Глава областной прокуратуры совместно с Генпрокурором и прокурором Гаагского суда осмотрели места военных преступлений страны-агрессора в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 14 июня 2022 года Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и харьковские прокуроры осмотрели места военных преступлений РФ в Харькове.

Прокуроры осмотрели район Северной Салтовки, а также Шевченковский район, в котором 26 мая погибло 9 человек, 17 получили ранения.

Стоит отметить, что среди погибших 26 мая был 5-месячный ребенок, который погиб на руках у своего отца. Ребенка от удара отбросило на крышу здания, его мать получила ранения.

За время российского вторжения в Харькове и области погибло 760 людей, ранено более 1000. Разрушено более 4000 объектов, из которых почти 2500 — многоэтажки.

Прокуроры каждый день работают над привлечением к ответственности виновных в совершении преступлений.

Напомним, в Харьковской области выявили очередное преступление оккупантов