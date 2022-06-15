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15.06.2022  14:00   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 15 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Ситуация с выездом из Украины 15 июня в западных пунктах пропуска
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
 
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 15.06.2022
Республика Польша: «Шегини» – 95 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
Словацкая Республика: «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
Венгрия: «Тиса» – 15 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется).
 
За сутки 14 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 72 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.
 
Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 38 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
 
В Украину за минувшие сутки прибыли более 34 тысяч человек, 31 тысяча из них – украинцы. Уже больше месяца количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.
 
Оформлен 91 грузовик с гуманитарной помощью.
 
Напомним, Чехия запускает железнодорожное сообщение с Украиной.

 

Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, пункт пропуска, очередь
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