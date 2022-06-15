15.06.2022 14:00 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 15 июня в западных пунктах пропуска

Наблюдаются ли очереди в пунктах пропуска на западной границе Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 15.06.2022

Республика Польша: «Шегини» – 95 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика: «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия: «Тиса» – 15 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется).

За сутки 14 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 72 тысяч человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 38 тысяч человек. Более 22 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 34 тысяч человек, 31 тысяча из них – украинцы. Уже больше месяца количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу.

Оформлен 91 грузовик с гуманитарной помощью.