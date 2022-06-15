15.06.2022 13:38 Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 15 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.



Фото из открытых источников

По состоянию на 15 июня 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 15 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:

по г. Харькову: 0,11-0,13 мкЗв/час;

по Харьковской области: 0,10-0,14 мкЗв/час.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 14 июня.