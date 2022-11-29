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29.11.2022  21:30   Віталій Хінєвіч

Газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи у Великій Данилівці

Фахівці виявили понад тисячу пошкоджень.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
Повідомляється, що ведуться масштабні ремонтно-відновлювальні роботи у Великій Данилівці. Під час перевірки газових мереж в цьому мікрорайоні фахівцями АТ «Харківміськгаз» було виявлено більше тисячі пошкоджень від уламків снарядів та прямих попадань. Газовики проводять перемонтаж газових систем, а також відновлюють роботу пошкоджених підземних та наземних газопроводів.
 
Крім цього, відновлення газових мереж продовжується в Шевченківському районі міста. У цьому районі газовики обстежують внутрішньобудинкові та прилеглі до будівель газопроводи.
 
Після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти компанії обстежать усі прилеглі газопроводи та відразу поновлять газопостачання мешканцям районів з дотриманням усіх вимог безпеки.
 
Нагадаємо, харківські комунальники допомагають упорядковувати «Пункти незламності».
 
Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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