29.11.2022 21:30 Віталій Хінєвіч

Газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи у Великій Данилівці

Фахівці виявили понад тисячу пошкоджень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".

Повідомляється, що ведуться масштабні ремонтно-відновлювальні роботи у Великій Данилівці. Під час перевірки газових мереж в цьому мікрорайоні фахівцями АТ «Харківміськгаз» було виявлено більше тисячі пошкоджень від уламків снарядів та прямих попадань. Газовики проводять перемонтаж газових систем, а також відновлюють роботу пошкоджених підземних та наземних газопроводів.

Крім цього, відновлення газових мереж продовжується в Шевченківському районі міста. У цьому районі газовики обстежують внутрішньобудинкові та прилеглі до будівель газопроводи.

Після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт спеціалісти компанії обстежать усі прилеглі газопроводи та відразу поновлять газопостачання мешканцям районів з дотриманням усіх вимог безпеки.

Нагадаємо, харківські комунальники допомагають упорядковувати «Пункти незламності».