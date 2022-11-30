Прогноз погоди у Харкові на 30 листопада

Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 45%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°..+1°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 36%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
У народі цей день називали Зимовказівником, оскільки погода вказувала на те, якою буде прийдешня зима.
Якщо стояла хороша погода, то й зима обіцяла бути хорошою, якщо погода була поганою, то й зима поганою буде.
Якщо вдень спостерігаються розрізнені хмари, а до вечора вони зникають - ознака ясної і сухої погоди.
З цього дня встановлюються стійкі морози і землю застилає сніговий покрив.
Ризикованих та азартних ситуацій сьогодні краще уникати. Дотримуючись усталених правил, ви прийдете до успіху найкоротшою дорогою.
Листопад прощається з нами похмурою погодою, без опадів.
Щороку 30 листопада у багатьох країнах відзначається Всесвітній день свійських тварин.
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