Прогноз погоди у Харкові на 18 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Вночі та вранці 18 грудня синоптики прогнозують туман у Харкові та області. Видимість буде обмеженою — до 500 метрів, повідомляє РЕДПОСТ.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +9°...+4°C (відчувається як +6°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 19%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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