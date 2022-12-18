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18.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 грудня

Весь день у Харкові буде хмарним. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.

зонт

Вночі та вранці 18 грудня синоптики прогнозують туман у Харкові та області. Видимість буде обмеженою — до 500 метрів, повідомляє РЕДПОСТ.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +9°...+4°C (відчувається як +6°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 19%. Температура повітря -1°...-2°C (відчувається як -2°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 13%. Температура повітря -2°...-4°C (відчувається як -5°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом — на мороз; якщо без вітру б’є до землі — треба чекати снігу.
  • Холодну погоду передбачав червоний вогонь та тріск полін у печі.
  • А якщо дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.
  • Пухкий сніг став трохи танути з просвітами – чекайте на потепління найближчими днями.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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