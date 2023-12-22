22.12.2023 21:07 Дмитро Колонєй

Бійка на парковці Харкова: відкриті кримінальні справи

Поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом конфлікту на парковці у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові чоловіки посварилися через неправильне паркування біля житлового будинку.

До правоохоронців 7 і 13 грудня надійшли заяви від 29-річного і 23-річного чоловіків про отримання тілесних ушкоджень.

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Заявники повідомляли, що 6 грудня між ними стався конфлікт на парковці, в ході якого один з них отримав різану рану лівої ділянки тулубу, другий - тілесні ушкодження внаслідок заподіяння йому удару кулаком у ділянку голови.

Постраждалого з різаним пораненням госпіталізували до лікарні, звідки виписали після надання необхідної медичної допомоги.

За даним фактом дізнавачі відкрили два кримінальних провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.

Источник: ГУ Нацполіції

бійка, харків Тэги: кримінал