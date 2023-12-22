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22.12.2023  21:07   Дмитро Колонєй

Бійка на парковці Харкова: відкриті кримінальні справи

Поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом конфлікту на парковці у Харкові.

Вдарив ножем під час бійки на парковці чоловік у Харкові: інформація від поліції
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові чоловіки посварилися через неправильне паркування біля житлового будинку. 
 
До правоохоронців 7 і 13 грудня надійшли заяви від 29-річного і 23-річного чоловіків про отримання тілесних ушкоджень.
 
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Заявники повідомляли, що 6 грудня між ними стався конфлікт на парковці, в ході якого один з них отримав різану рану лівої ділянки тулубу, другий - тілесні ушкодження внаслідок заподіяння йому удару кулаком у ділянку голови.
 
Постраждалого з різаним пораненням госпіталізували до лікарні, звідки виписали після надання необхідної медичної допомоги.
 
За даним фактом дізнавачі відкрили два кримінальних провадження за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 
Призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася кровава бійка: чоловік вдарив ножем знайомого під час застілля.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, бійка, харків
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